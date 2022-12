De Peiling: Vuurwerk overal verbieden of overal toestaan?

Uit onderzoek onder het NH Nieuwspanel blijkt dat ruim 60 procent van de deelnemers vóór een volledig verbod op vuurwerk is. Een vuurwerkshow op een centrale plek wordt gezien als mooi alternatief. Maar een helder beleid is er niet. In de ene gemeente mag je knallen wat je wil, op andere plekken zijn vuurwerkvrije zones en weer elders is een totaal verbod.