Alkmaarders ontroerd door tentoonstelling over slavernijverleden (en meer weekend-cultuurtips!)

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week de tentoonstelling Plantage Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar, het Alles Is Nu festival met o.a. Sor en Sophie Straat in het Patronaat in Haarlem en het RAN-festival vol artiesten die buiten de hokjes durven te gaan in de Brakke Grond in Amsterdam.

Plantage Alkmaar - NH Nieuws

Tip 1: Slavernij-tentoonstelling Plantage Alkmaar Plantage Alkmaar. Alkmaar in Suriname 1745-heden belicht het Alkmaarse slavernijverleden en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. In de expositie zullen zeer uiteenlopende voorwerpen getoond worden, zoals gereedschappen, servies, archiefstukken, kaarten en kunstwerken. Zeer bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt door Louise van Panhuys, die begin 19e eeuw eigenaresse was van de plantage. Ook is er veel aandacht voor het leven van slaaf gemaakten op de plantage. Bijzonder is de fototentoonstelling die kunstenaar Dimitri MadimiIn in opdracht van Stedelijk Museum Alkmaar maakte. Hij reisde naar het Surinaamse Alkmaar om portretten van bewoners van de voormalige plantage te maken. Deze ‘laatste verhaaldragers’ hebben een belangrijke plaats in de tentoonstelling. Een van de geportretteerden is Madimins grootmoeder, die opgroeide in het kindertehuis op Alkmaar. De tentoonstelling Plantage Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar is nog te zien tot en met 19 maart 2023.

Plantage Alkmaar

Tip 2: Alles Is Nu festival in Haarlem Aanstaande zaterdag 17 december geniet je bij Alles Is Nu Festival van de allernieuwste verhalende Nederlandse popmuziek van Sophie Straat, Gotu Jim, sor, Claude en nog veel meer toffe acts. Sophie Straat, vaandeldrager van het moderne levenslied én stem van een generatie met het nummer ‘Tweede Kamer’. Of Gotu Jim, de social media-/hiphop-sensatie die humor, harde beats en rake teksten feilloos combineert. Ook niet te missen is Sor, de jonge rapper die met zijn deelname aan televisieprogramma Maestro hoge ogen gooide. Sor, die zelf aan een oor bijna doof is, maakte eerder dit jaar het album Bae Doven No. 1 waarop hij ook teruggrijpt op de klassieke muziek van Beethoven. Zowel Sor, Sophie Straat als Claude waren eerder ook te zien in Culture Club. Het Alles Is NU festival in het Patronaat in Haarlem op zaterdag 17 december vanaf 18;45 uur.

Claude in Culture Club - NH Nieuws

Tip 3: Rightaboutnow festival in Amsterdam Op het RIGHTABOUTNOW Festival in de Brakke Grond in Amsterdam zie je opmerkelijke nieuwe makers en artiesten uit verschillende disciplines die de meerstemmigheid van de stad weerspiegelen. Nu, in deze tijden van enorme crisis en transitie, lijkt daar meer dan ooit behoefte aan. Het RAN-festival komt met muzikanten en kunstenaars die niet in hokjes te plaatsen zijn. Te zien en te horen zijn onder andere Fokke Simons, Def Maa Maa Def, Ella John, Miss Angel, Azad, Dj Insecure, Sunday Obiajulu Ozegbe, What Lies Beneath, Babs, Oriana Ikomo, Mathieu Charles. Maar ook oud gediende DJ All Star Fresh die ooit deel uit maakte van de legendarische Urbamn Dance Squad en onder de naam King Bee de dance hit Back by dope demand maakte. Een van de opvallende acts op het festival is de zangeres/performer Oriana Ikomo. Babs en Fokke Simons zijn eerder te zien geweest in Culture Club. Het Rightaboutnow festival vindt op vrijdag 16 en zaterdag 17 december plaats in de Brakke Grond in Amsterdam.