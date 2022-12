Minder bezuinigingen na meevaller in Haarlemmermeer, maar niet iedereen profiteert

Het zijn spannende tijden voor maatschappelijke instellingen in Haarlemmermeer. Onlangs werd bekend hoe het gemeentebestuur na een financiële meevaller de bezuinigingen opnieuw wil verdelen. Maar waar het voor blije gezichten bij onder meer de 'Speel-o-theek' in Hoofddorp zorgt, worden andere organisaties niet gespaard.

"Wij zijn daar heel blij mee en hebben daar erg hard voor gevochten", vertelt Joke Christe, voorzitter van de 'Speel-o-theek' in Hoofddorp. Zonder subsidie zou de speelgoed-uitleen, gevestigd in het Cultuurgebouw, volgend jaar dakloos zijn.

Toch zijn er ook instellingen waar de bezuinigingen vooralsnog in stand blijven. Zo wordt er verspreid over drie jaar ruim 35.000 euro bezuinigd op integratieactiviteiten. Een enorme domper voor onder andere Stichting Diversiteitscentrum. De organisatie biedt onder andere hulp bij integratie: "Maar als wij minder geld krijgen, moeten we stoppen met sommige activiteiten. Ik weet nog niet precies met wat, maar dit is wel echt heel jammer", vertelt Nasir Rahim.

'Contributie verhogen'

Waar - volgens het overzicht - niks voor over blijft, zijn de instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking. Toch is er nog hoop voor onder andere Stichting De Aanloop. Penningmeester Roel Haijtink vertelt dat de gemeente 'De Aanloop' voor komend jaar nog financieel kan dekken met 10.000 euro. "Maar mocht het daarna minder worden, moeten wij de contributie gaan verhogen."

Daarnaast is de energieprijs Haijtinks grootste zorg. Waar de stichting daar normaal gesproken een paar honderd euro aan kwijt is, steeg die kostenpost vorige maand tot zo'n duizend euro. "Als de gemeente haar belofte nakomt, is de ergste druk weg, maar we moeten nu afwachten" aldus Haijtink.

Uitstel van executie

Terug naar de 'Speel-o-theek', want waar voorzitter Joke Christe blij is met de zak geld van de gemeente, lijkt het uitstel van executie. De verhuurder heeft namelijk laten weten dat hij de huur vanaf juni 2023 op gaat zeggen.