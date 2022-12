Arie schaatst het liefst alleen, in Aartswoud juist collectieve ijspret

Alleen, of juist samen. De ijspret is ook vandaag in West-Friesland aanwezig. Op een strookje langs het IJsselmeer schaatst Arie Klaver het liefst in zijn eentje zijn rondjes, in Aartswoud geniet de schooljeugd juist collectief van het winterweer. "Het liefst blijf ik hier de hele dag."

Arie: eenzame schaatser op het IJsselmeer - NH Nieuws / Michiel Baas

Liefhebber of waaghals? Donderdagochtend schaatst Arie Klaver uit Medemblik vol enthousiasme zijn rondjes op een stuk natuurijs, nabij De Zoete Zee. Het geluid van krakend ijs en de scheuren die in het ijs vliegen, verraden zijn aanwezigheid. "Ik schaats altijd een beetje uit het zicht, zodat het niet te druk wordt. Zolang ik hier alleen ben, houdt het ijs het wel. Maar komen er meer mensen, dan wordt het spannend." Een dag eerder nog, ging hij er even verderop doorheen. Het resultaat: natte voeten. "Dat kan altijd gebeuren. Maar het houdt mij niet tegen. Een waaghals? Dat vind ik niet. Maar ik vind het wel mooi om als eerste op het ijs te staan, als het even kan." Komende dagen Arie is sowieso graag buiten. "Ik liep hier vanochtend al vroeg met de hond en toen had ik deze plek al uitgekozen. Hier schaatsen geeft een heerlijk gevoel. Het is het mooiste dat er is, zo in de buitenlucht. Door de neerslag van gisteravond heeft het ijs wat ribbels, maar het is prima te doen. Ik hoop dat ik de komende dagen ook nog kan blijven schaatsen."

Arie Klaver op het ijs - NH Nieuws / Michiel Baas

Daar waar Arie de rust verkiest, geniet de schooljeugd in Aartswoud juist samen van de winterse omstandigheden. Sinds woensdag is de nieuwe ijsbaan - centraal in het dorp gelegen - geopend en donderdagochtend was het de beurt aan de leerlingen van basisschool De Dubbele Punt. Het werd een ochtend vol zon, muziek, chocomel en blije gezichten. Het is voor de liefhebbers te hopen dat de schaatspret nog enkele dagen aanhoudt.

IJspret op de basisschool in Aartswoud - NH Nieuws / Michiel Baas