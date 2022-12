Waar Amsterdammers komen, verdwijnen oude buurten en poppen hippe koffietentjes op

Amsterdammers die op zoek gaan naar meer ruimte, verhuizen vooral naar Haarlem en Hilversum. Het is dan ook niet gek dat buurten in die steden 'ver-Amsterdammen'. Koffietentjes en buurtinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. De vrees is wel dat de oorspronkelijke bewoners steeds minder kans hebben om in hun opgeknapte buurt te blijven wonen.

Volgens de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Makelaars staat Hilversum op de derde plek als het gaat om plekken waar Amsterdammers naartoe verhuizen. "Als je inzoomt op Hilversum zie je dat in 2018 en 2019 nog 16 procent van alle verhuizingen naar de mediastad uit Amsterdam kwamen. In 2020 steeg dit percentage naar 20 procent, en in 2021 en 2022 schoot het zelfs door naar 23 procent."

Jan-Willem Kuipers is geboren en getogen in Hilversum en werkt als makelaar in het Gooi. Hij zag vooral aan het begin van de coronaperiode de toestroom van Amsterdammers naar Hilversum gigantisch toenemen. "Mensen moesten thuiswerken, en als je dan op 50 tot 60 vierkante meter zit kom je al snel tot de conclusie dat het hier fijner is. Hier heb je een huis met een tuintje in plaats van een balkon."

Thijs Burgerhof verhuisde in 2020 van de Rivierenbuurt in Amsterdam naar de Astronomische buurt in Hilversum. Een grote verandering, maar verzameld in een groepsapp - prOOST - proberen buurtbewoners de buurt uit het slop te trekken. Een pleintje werd gedecoreerd met muurschilderingen en er kwamen gloednieuwe speeltoestellen voor de kinderen die met de jonge gezinnen mee waren verhuisd.

Waar de gezinnen zich nog wel hard voor maken, is een horecazaak. Zij zijn, net als de Amsterdammers die naar Haarlem zijn verhuisd, gewend om veel horeca in de omgeving te hebben. In de ogen van de kersverse Hilversummers is er dan ook te weinig in hun buurt. "Daar moest ik aan wennen in vergelijking met onze oude buurt in Amsterdam: je rolt de straat uit en je hebt hier geen koffietentje", schetst de voormalig Amsterdammer.

Gentrificatie

Oorspronkelijke bewoners van de Leidsebuurt in Haarlem maken zich zorgen. Jongeren maken geen schijn van kans om een huis te kopen in de buurt waar ze opgroeiden. Ook merken buurtbewoners dat de verbinding in de wijk is afgenomen nu er een nieuwe mix aan mensen woont.

Brigitte Akkerman komt uit de Leidsebuurt en ziet het met lede ogen aan. Ze zag een woning in 'haar' buurtje onlangs voor 800.000 euro verkopen. "Ik heb liever dat de waarde voor mijn huis naar twee ton zakt. Deze ontwikkeling is echt funest voor Haarlem." Familie Akkerman zorgt voor verschillende oudere familieleden. "Als mijn zoons straks naar Heerhugowaard moeten verhuizen omdat ze hier geen huis kunnen kopen, valt ook die zorg weg."

Volgens de eigenaar van een koffiebar brengt de nieuwe horeca in de Leidsebuurt in ieder geval wel verbinding. "Ik denk dat het dorpsgevoel dat men vroeger had met elkaar is verdwenen, maar door zo'n koffiebar in de buurt komt dat wel weer bij elkaar."

Ook in Hilversum herkent makelaar Jan-Willem Kuipers dat de gentrificatie van de buurt ook positieve kanten heeft. Hoewel de jonge bewoners zelf niet klussen, pakken ze de buurt wel flink aan. "Er komt weer een impuls in de wijk. En dat verdient de Astronomische buurt ook."