Kees brouwt bier en stookt bijna niks, wint hij de Energy Award?

In Uitgeest runt Kees Schouten de Noord-Hollandse Bierbrouwerij. De afgelopen jaren heeft hij op slimme manieren een duurzame fabriek gebouwd met unieke oplossingen om zijn centen en het klimaat te besparen. Dankzij die ontwikkelingen is hij in de race voor een landelijke Energy Award die eind januari door het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgereikt.

Kees vertelt over de trots van zijn brouwerij: De stoomgenerator. "Die maakt stoom. Met die stoom brouwen we. Met zaagafval van de timmerfabriek stoken we de generator op. Ook maken we eigen pallets om te verbranden in de generator. Dat doen we met bierbostel, een restproduct van het brouwproces." Op die manier brouwt Kees circulair. Neem hier een kijkje in de brouwerij van Kees:

Duurzaam en circulair bier brouwen - NH Nieuws

De brouwer vertelt dat een 'normale' bierbrouwerij voor elke liter bier zo'n 5 tot 6 liter water gebruikt. In de brouwerij van Kees is dat maar 2,6 liter doordat hij water terugwint. Alle investeringen die Kees heeft gedaan zorgen er nu voor dat hij met twee andere bedrijven in de finale zit van de 'Energy Award'. Het geeft de brouwer een vervelend gevoel dat zijn concurrenten ruim worden gecompenseerd voor de hoge energiekosten terwijl hij zijn duurzame alternatieven uit eigen zak heeft betaald. "Mensen die dus niet hebben geïnvesteerd krijgen steun van de overheid. Ik denk dan: Hallo?! Ik heb geïnvesteerd, dit moet mijn moment zijn. Ik moet blijven concurreren met ondernemers die geholpen worden. Ik krijg geen steun omdat ik niet genoeg energie verbruik en dat is zuur."

Jasper Leegwater / NH Nieuws

Voor bierbrouwers is het sowieso een lastige tijd, vertelt de brouwer. "Voor het speciaalbier is nu een dipje in de afname. Er is overcapaciteit. Concurrentie vind ik niet erg, maar dan wil ik wel eerlijke concurrentie. Ik heb er heel veel moeite mee." Kees is nog niet klaar met innoveren. "Dit pand is niet heel erg sterk, maar ik heb een adres gevonden waar ze lichtgewicht zonnepanelen maken. Misschien kan ik ze op het dak gaan leggen. Dat zijn dingen, daar ga je mee door." Op 26 januari volgend jaar wordt tijdens een evenement de winnaar van de Energy Award bekend gemaakt. "Dat zou echt mindblowing zijn", zegt Kees Schouten als hij aan een mogelijke winst denkt.