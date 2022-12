Vemiste serval Tora is gespot en leeft nog: "Hij is niet ver van huis"

De vermiste serval Tora is vanmorgen vroeg gespot bij de grote flat aan de Zuidervaart in de wijk Poelenburg. Dat vertelt Gregor Wrucinski vanmorgen aan de telefoon terwijl hij bij de flat door de struiken loopt. Zondagochtend ontsnapte het dier uit huis. Sindsdien is Gregor continu aan het zoeken.

"Ik weet waar hij is nu, dit is goed nieuws. Hij is niet ver van huis, 300 meter vanaf het huis waar ik woon." Gregor is al dagen samen met zijn vrouw aan het zoeken. "Het is beter als er meer mensen helpen zoeken. Maar niemand heeft waarschijnlijk tijd omdat iedereen aan het werk is."

In deze tuin (zie foto) zoekt hij. Maar hij zegt dat het moeilijk is, want de tuin is erg groot. Hier is de serval vandaag voor het laatst gespot.

