Gemeente en horeca blazen geliefd Amstelveens jazzfestival nieuw leven in

Het festival is niet uitsluitend bedoeld om het publiek te vermaken, maar óók om te bewijzen dat Amstelveen geen slaapstad is. Behalve op muziek van lokale jazztalenten worden liefhebbers getrakteerd op artiesten als Wouter Hamel, Mathilde Santing, Lorrén en Shirma Rousse, die op podia verspreid door het Oude Dorp optreden.

Toch zag de organisatie zich afgelopen juni genoodzaakt de stekker uit 'de succesformule' te trekken. Het festival was 'te groot geworden om door een klein groepje vrijwilligers georganiseerd te worden', schreef de organisatie op Facebook.

"We hebben bijna allemaal (fulltime) banen en zijn een groot gedeelte van het jaar bezig met de organisatie. En hoewel we de afgelopen jaren heel hard hebben gezocht naar versterking van ons organisatieteam, merken we toch dat veel mensen zich daarop verkijken. Het is niet iets dat je er ‘even’ bij doet, het is – helemaal in de zomermaanden – echt een baan naast een baan."

Financiële risico's dekken

Die boodschap trok de aandacht, want de gemeente én horeca vinden dat het evenement behouden moet blijven voor Amstelveen. Binnenkort zetten die partijen hun handtekening onder een overeenkomst waarmee ze de organisatie beloven de financiële risico's zo goed mogelijk te dekken.

Festivaldirecteur Sander Mager is vanzelfsprekend enthousiast: “Wij zijn ontzettend blij met de steun van de gemeente en de horeca in het Oude Dorp. Nu kunnen we samen de schouders eronder zetten en weer een mooi festival organiseren."

Sponsors en vrijwilligers nodig

Net als bij eerdere edities zullen organisaties als poppodium P60, Museum Jan en Platform C betrokken worden, benadrukt wethouder Adam Elzakalai in een persbericht. Toch blijven vrijwilligers en sponsors hard nodig, benadrukken de gemeente en de organisatie.

Liefhebbers reageren verheugd op de doorstart, maar wanneer er weer jazzklanken door het Oude Dorp galmen is nog niet bekend. "We gaan eerst heel hard aan de slag om het organisatieteam op volle sterkte te krijgen."