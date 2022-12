Anticlimax voor fans in Amsterdam, Marokko verliest halve finale WK van Frankrijk

Marokkaanse Amsterdammers hebben hun team vanavond zien verliezen van Frankrijk. Het werd 2-0 op het WK in Qatar.

Het was de eerste keer dat het Marokkaanse elftal, de eerste keer zelfs dat een Afrikaans land in de halve finale stond, maar het is dus vanavond niet gelukt om de finale te halen. Marokko speelde met het hart maar kon de effectieve Fransen niet laten wankelen.

Na de eerdere overwinningen van het Marokkaans elftal ontstonden er grote feesten op Amsterdamse straten. Toch grepen groepen jongeren de feesten ook aan om, soms als de meeste feestvierders vertrokken waren, met zwaar vuurwerk voor een grimmige sfeer te zorgen. Het Mercatorplein, de Molukkenstraat en Tussen Meer zijn daarom ook vanavond een veiligheidsrisicogebied.