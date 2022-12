Fabrikant van peperdure elektrische auto's strijkt neer in Hilversum

Van een elektrische auto kijkt helemaal niemand meer op, maar in 't Gooi wordt het luxer en luxer. De mediastad is sinds vandaag de thuisbasis van Lucid Motors, een autofabrikant die met - overigens peperdure - elektrische auto's de strijd aan wil gaan met Tesla. De showroom in Hilversum is de eerste in Nederland en pas de derde in Europa.

De autofabrikant heeft haar deuren geopend aan de Bussumergrintweg, waar tot voor kort een BMW-showroom zat. Vanuit de showroom wordt de elektrische auto's verkocht, onderhouden en afgeleverd. Naast deze drie afdelingen is er zelfs een kleine souvenirshop, met onder meer kleding, thermoflessen en mokken.

Logische locatie

Met de opening van de showroom is dit de eerste locatie van het bedrijf uit Californië in Nederland. In Europa is er verder nog een locatie in Genève en München. De beschikbaarheid van laadpalen speelt een belangrijke rol in de keuze voor Nederland. "Van de ongeveer 300.000 laadpalen in Europa staat ongeveer dertig procent in Nederland", zegt Middelbosch.

De keuze voor Hilversum is ook een logische, meent het bedrijf. De centrale ligging in Nederland is handig en vanuit de mediastad kan je snel doorrijden naar grote steden als Amsterdam en Utrecht. Daarbij komt dat als je de straat oversteekt je de rijke wijk Trompenburg in kan rijden. "We zijn 'on our customers doorstep'", grapt Middelbosch.

En die gedachte is niet zo gek, want in de regio wonen veel mensen met een hoog inkomen die rijden in een elektrische auto of een duurdere wagen van bijvoorbeeld Duitse makelij. En het zijn precies deze auto's waarmee het nog vrij nieuwe automerk de concurrentiestrijd aan wil gaan.

Luxe

Om een auto van Lucid Motors te kopen, moet je overigens wel flink in de buidel tasten. Het 'instapmodel' kost je al snel zo'n honderdduizend euro.

Maar zoals zo vaak met auto's kun je het zo gek maken als je zelf wil. Zo kun je het interieur een flinke upgrade geven met bijvoorbeeld autostoelen met een massageoptie met vijf verschillende standen.