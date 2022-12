Opnieuw streep door honderden woningen bij Schiphol: KLM houdt nieuwbouw in Badhoevedorp tegen

De Raad van State heeft vandaag besloten dat maximaal zevenhonderd nieuwe woningen in de wijk Schuilhoeve in Badhoevedorp voorlopig niet mogen worden gebouwd. KLM ging in beroep tegen het bestemmingsplan van de gemeente Haarlemmermeer.

Dat bestemmingsplan ligt er sinds 15 november 2018. Na het beroep van KLM drukte de Raad van State in 2020 al eens op de pauzeknop. Haarlemmermeer moest toen meer onderzoek doen naar geluidsoverlast in de wijk Schuilhoeve, waar de huizen hadden moeten komen.

"De woningnood is groot. Wij willen dan ook graag bouwen op plekken, waar dit, volgens ons, heel goed kan" Jurgen Nobel - wethouder Luchthavenzaken Haarlemmermeer

De gevraagde onderzoeken zijn volgens wethouder Luchthavenzaken Jurgen Nobel de afgelopen twee jaar uitgevoerd. Deze gingen specifiek over het grondgeluid in de winterperiode en industrielawaai tijdens het proefdraaien van vliegtuigen. KLM is namelijk bang maatregelen te moeten nemen als uiteindelijk zou worden vastgesteld dat bewoners van de nieuwbouwhuizen te veel geluidsoverlast ervaren. Nobel is 'teleurgesteld in de uitspraak'. "De woningnood is groot. Wij willen dan ook graag bouwen op plekken, waar dit, volgens ons, heel goed kan, zoals in Badhoevedorp nabij Schiphol.”

Niet genoeg Als oplossing had de gemeenteraad bedacht om op meer plaatsen 'dove gevels' te plaatsen, die het omgevingsgeluid moesten dempen. Toch oordeelt De Raad van State in een tweede zitting dat het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk vernietigd moet worden. "De raad heeft ook met het tweede herstelbesluit niet deugdelijk onderbouwd dat in het plangebied sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat", luidt de uitleg.



Haarlemmermeer moet daarnaast zo'n 9.000 euro aan proceskosten vergoeden voor KLM. De gemeenteraad geeft de moed nog niet op. "We gaan de uitspraak zorgvuldig lezen en beraden ons nu hoe we verder moeten", aldus Nobel. De opbrengst van de woningbouw moet bijdragen aan de kosten die destijds zijn gemaakt voor de omlegging van de A9.

Tweede project De Raad van State vernietigde in mei ook al een plan voor de bouw van 4000 studentenwoningen van de gemeente Amstelveen. Beiden gemeentes wilden de maximale waardes voor toelaatbare geluidbelasting in verband met de woningnood oprekken.