Kinderen leren schaatsen op krabbelbaan Sint Pancras: "Moet nog veel oefenen"

De mannen van IJsclub Sint Pancras hebben de hele nacht doorgewerkt maar het resultaat mag er zijn. De krabbelbaan, een opgespoten ijsbaantje voor de jeugd, was vandaag open. De kinderen konden dus even lekker de ijzers onderbinden voor wat schaatspret. "Het kan voorlopig alleen vandaag, maar als je die kinderen zo ziet genieten is ons dat alle moeite meer dan waard", vertelt voorzitter Kees-Jan Veldboer blij. "Daar doe je het allemaal voor."