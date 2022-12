Problemen met vervoer voor gehandicapten: "Ze komen te vroeg, te laat of helemaal niet"

Amsterdammers met een handicap kunnen gebruikmaken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), maar de aanbieder kampt met een groot tekort aan chauffeurs. De afhankelijke gebruikers, zoals Jennifer Brouwer, zijn de dupe: "Eén op de twee ritten verloopt niet normaal."

Jennifer ervaart problemen met het AOV - NH Nieuws

Twee uur van tevoren moet ze nu een rit boeken. Jennifer laat het zien op haar laptop. "Dat was eerst één uur, maar door het personeelstekort is het nu twee uur", vertelt ze. "Zo gaat de spontaniteit van wat je op een dag wil doen er ook wel af." Jennifer is blind aan haar linkeroog en met rechts is ze slechtziend. Ze maakt gebruik van de taxiservice van het RMC - de enige aanbieder van AOV in de stad - om te sporten of om naar winkels of vrienden te gaan. Maar ondanks dat ze minimaal twee uur van tevoren boekt, gaat het de laatste tijd steeds vaker mis. "Of ze zijn te laat, of veel te vroeg, of je wordt helemaal vergeten." Vaker nog krijgt Jennifer te maken met chauffeurs die onaardig zijn.

"Met drie minuten moest ik buiten staan, anders zou hij wegrijden" Jennifer Brouwer

"Een tijdje geleden was ik me aan het klaar maken", vertelt Jennifer. De taxi zou over een halfuur komen. "Je moet rekening houden met een halfuur uitlooptijd, dus over een kwartier kon die er zijn." Maar de taxi stond ineens voor de deur. "Hij belde me dat ik over drie minuten buiten moest staan, anders zou hij wegrijden." Ze haastte zich naar buiten. "Ik ben slechtziend dus viel bijna van de trap." Ook is de taxi een keer voor haar neus weggereden. "Na heen en weer bellen kwam hij toch terug", maar aardig deed de chauffeur niet meer, aldus Jennifer. "Ik heb huilend in de auto gezeten."

Reactie wethouder Shula Rijxman (Zorg): “Door een tekort aan chauffeurs zien we dat het Aanvullend Openbaar Vervoer knelt. Dat is heel erg vervelend. Samen met RMC, die het Aanvullend Openbaar Vervoer in Amsterdam verzorgt, zijn we continu in gesprek om te kijken welke maatregelen er nodig zijn om een zo betrouwbaar mogelijke dienstverlening te leveren voor de gebruikers. We hebben nu al maatregelen getroffen zoals het aanvragen van een rit, dit moet nu twee uur in plaats van één uur van tevoren gebeuren. Daarnaast kijken we gezamenlijk naar wat nodig is om op de middellange termijn een betrouwbare beschikbaarheid te bieden. Bij alle maatregelen wordt er uiteraard rekening gehouden met de impact op de gebruikers.”