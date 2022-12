Douane vindt 60 kilo crystal meth op Schiphol: straatwaarde minstens 3 miljoen

Crystal meth wordt niet vaak gevonden door de douane op Schiphol. In heel 2021 trof de douane in totaal 20 kilo van dit soort drugs aan, die meestal als kristallen of poeder worden verkocht. De werking lijkt op amfetamine, zoals speed en geeft gebruikers meer energie en zelfvertrouwen. Het spul is zeer verslavend en schadelijk.

De meth is overgedragen voor verder onderzoek aan het Cargo Harc team op Schiphol. Dat is een samenwerkingsverband op Schiphol van Douane Nederland, FIOD en Koninklijke Marechaussee.