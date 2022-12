OM eist werkstraffen en hoge geldboete tegen zwembad voor verdrinking Eritrese statushouder

Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 50 duizend euro en een werkstraf van 60 en 20 uur tegen zwembad Optisport in Amsterdam Zuidoost en twee medewerkers. Ze worden verdacht van de dood van de toen 40-jarige Eritrese statushouder Goitom Zigta, hij verdronk op 25 november 2018 in het zwembad. Het OM verwijt de twee medewerkers nalatig handelen en onvoldoende leiding. Daarnaast waren er technische problemen in het zwembad, wat het bedrijf te verwijten is.

Goitom Zigta gaat op zondag 25 november 2018 naar het zwembad in Zuidoost voor zijn eerste officiële zwemles. Nadat hij drie jaar in Nederland woont, wil hij graag zijn zwemdiploma halen. Met behulp van een 'vluchtelingencursus' vanuit de gemeente kan hij dat diploma halen bij Optisport, dus gaat hij met een brief over de cursus naar het zwembad toe. Het is druk en die zondag blijkt zijn zwemles niet te zijn, die was namelijk op de dag ervoor. Hij besluit zelf het recreatiebad in te gaan. "Hij kon al een beetje zwemmen dacht ik toen", vertelt zijn vrouw Saba eerder aan AT5. Enkele uren later overlijdt hij in het ziekenhuis.

Het OM vervolgt receptioniste Janise B. (31) en locatiemanager Magdalena K. (45), zij worden verdacht van dood door schuld. De 31-jarige receptioniste zou nalatig zijn geweest en had meer moeten opletten wie de man was. De interne regels van het zwembad zouden daarnaast niet goed zijn nageleefd, voldoende toezicht ontbrak. "Meneer Zigta is zo rond kwart voor twee bewusteloos drijvend aangetroffen. Een meisje van 9 jaar oud zag hem zweven", omschrijft de rechter.