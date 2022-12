Terugkijken: Kinderen blij dat ze eindelijk op het ijs kunnen in Burgerbrug

Op het open water is het ijs misschien op de meeste plekken nog veel te dun om te schaatsen, in Burgerbrug kon er vandaag op een aangelegd ijsbaantje wél al genoten worden.

Verslaggever Kelly Blok nam vanmiddag live een kijkje bij een van de weinige schaatsbanen in Noord-Holland die wél open kon. "Fantastisch, dat we in december al kunnen schaatsen. Het is jaren geleden, dat dat voor het laatst geweest is", vertelt Brenda Kisteboer, penningmeester van de schaatsvereniging die de baan verzorgt.

Het geheim? Er staat maar een dun laagje water op het veld, dat normaal gesproken wordt gebruikt als voetbalveldje. Een schaatsend meisje vindt het nog wel een beetje spannend: "Ik vind het wel goed ijs, maar het kraakt een beetje."

Of er deze week nog verder geschaatst kan worden is volgens Brenda afhankelijk van hoe het weer er morgen uit ziet. "Ik durf niet te zeggen of het doorgaat, want het gaat een beetje dooien. Het is altijd per dag bekijken."