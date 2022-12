Ook in Turkse moskee keek men historische wedstrijd Marokko: "Hopen dat ze winnen, kippenvel"

Zo'n tien Marokkaanse voetbalfans gingen vanavond naar de Milli Gorus Haarlem Fatih Moskee om de halvefinalewedstrijd van Marokko tegen Frankrijk op het WK te bekijken. "We hopen natuurlijk dat Marokko wint, dat zou echt fantastisch zijn", zei Serdar Akat, voorzitter van de moskee, voordat de wedstrijd begon. Helaas verloor Marokko de wedstrijd met 0-2.

Emre en Eyüp kijken de wedstrijd

De gezichten in de moskee aan de Generaal Spoorlaan stonden gespannen, lukte het Marokko om als eerste Afrikaanse land de finale van een WK Voetbal te bereiken? Eigenlijk is de Milli Gorus Haarlem Fatih Moskee meer een Turks gebedshuis, maar natuurlijk zijn er ook Marokkaanse moslims welkom. Zeker als het Marokkaanse voetbalelftal het zo verrassend goed doet in Qatar. Twee van de bezoekers zijn Emre en Eyüp. Voor de wedstrijd hadden zij nog veel hoop. "We hebben geen glazen bol, maar hopen natuurlijk dat Marokko wint", zegt Eyüp. Ook Emre had nog geen idee, al had hij wel een voorgevoel dat de finaleticket voor Marokko werd."Dat zou kippenvel fijn, voor alle voetballiefhebbers."

"De spelers zijn dankbaar. Ze nemen hun moeder mee het veld op" Emre

Emre en Eyüp zijn van Turkse komaf. Maar ze supporten graag de moslimgemeenschap. Dat zie je volgens Eyüp ook op het veld terug. "De spelers zijn dankbaar. Ze nemen hun moeder mee het veld op en zijn dankbaar naar hun schepper. Ze representeren de Islam en dat is een reden voor ons om voor hen te zijn." Buurtouders De mensen van de moskee zorgen er niet alleen voor dat er genoten kan worden van de wedstrijden. In verschillende steden leidde de overwinningen van het Marokkaanse elftal tot ongeregeldheden, maar daar hebben ze hier iets op gevonden. Zogenaamde buurtouders gelieerd aan de moskee lopen in de buurt rond om te kijken of er narigheid gebeurt. Tekst gaat door onder de foto.

Michael van der Putten/NH Media

“We merkten dat na de afgelopen twee overwinningen van het Marokkaanse elftal jongeren van deze moskee naar het Marsmanplein even verderop in de stad gingen om nog even te feesten. Dan gaan er buurtouders mee om te kijken of er geen rottigheid wordt uitgehaald. Zo houden we het gezellig", aldus Serdar Akat voorzitter van de moskee. Kijk hier naar hoe de voetbalwedstrijd Frankrijk - Marokko werd beleefd in de Milli Gorus Haarlem Fatih Moskee.