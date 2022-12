Amsterdam nl Doek valt definitief voor kwekerij Osdorp: "Onze werkplek stond voor een nieuw begin"

Ondanks smeekbedes van de gemeenteraad en een verkenning van de wethouder om toch een oplossing te vinden, valt het doek definitief voor de dagbesteding van Kwekerij Osdorp. De gevolgen daarvan waren woensdagochtend te zien in de commissie zorg, waar een cliënt haar zorgen uitte over de aanstaande sluiting. "Onze werkplek stond voor een nieuw begin, een nieuwe toekomstperspectief en een reden om op te staan in de ochtend."

In Kwekerij Osdorp werken cliënten met onder andere psychische of verslavingsproblemen. Doordat aanbieder Landzijde bij een aanbestedingsronde van de gemeente een minder grote opdracht kreeg, gaat de kwekerij dicht. De raad, die nu ongelukkig is met de uitkomst, sprak eerder steun uit voor de aanbestedingsprocedure. "Het proces is toch begonnen bij de raad, die na een aantal momenten zei: we willen een aanbesteding doen", zei wethouder Shula Rijxman (Zorg) tijdens een kritisch debat met de commissieleden. Excuses Jenneke van Pijpen van coalitiepartij GroenLinks trok het boetekleed aan. "Dat we onvoldoende hebben gestuurd op wat zo logisch is: dat wat niet kapot is, hoef je ook niet te repareren. We hadden als raad misschien het veld ook veel beter moeten bevragen. Dat spijt mij ook zeer." Remine Alberts (SP) is boos omdat er geen oplossing is gevonden. "We hadden aan de wethouder gevraagd: vindt u ook dat de kwekerij open moet blijven? Ja zei ze. En we hadden gevraagd om met een creatieve oplossing te komen. De oplossing die wij nu hebben gekregen, komt daar niet bij in de buurt."

"Mijn grootste angst is de eenzaamheid en depressie voor de mensen die de zorg hard nodig hebben" CLIËNT Kwekerij Osdorp

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat aanbieders afspraken maken met andere aanbieders 'binnen de kaders van de gegunde opdracht', liet Rijxman al eerder weten. Toekomstperspectief "Onze werkplek stond voor een nieuw begin, een nieuwe toekomstperspectief en een reden om op te staan in de ochtend. Een samenleving die elkaar begrijpt, ondersteunt en samenwerkt in een bedrijf dat niet uit detailhandel bestaat, maar uit gedachtenvrij groen. Per 1 mei is dit definitief weg. Een toekomst hebben wij niet meer", zei een cliënt van Kwekerij Osdorp tegen de commissie. "Mijn grootste angst is de eenzaamheid en depressie voor de mensen die de zorg hard nodig hebben." Om situaties als Kwekerij Osdorp in de toekomst te voorkomen vindt er op dit moment een evaluatie van de aanbestedingsprocedures plaats. Rijxman: "Aanbesteden hoort er bij de overheid en in Europa bij. Er zijn afspraken gemaakt, die draai je niet zomaar terug. We gaan het analyseren en wat beter kan, gaan we extra op letten." Twee maanden geleden waren we op bezoek bij Kwekerij Osdorp: