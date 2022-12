Slachtoffer dodelijk ongeval na botsing op Markerwaarddijk is 30-jarige vrouw uit Hoorn

De politie laat aan NH Nieuws weten dat het om een noodlottig ongeval gaat. "Uit onderzoek komt naar voren dat het om een misgelopen inhaalmanoeuvre gaat. De auto raakte in de slip en belandde in de vangrails, waarna ze in botsing kwam met de vrachtwagen. Waarschijnlijk is gladheid de oorzaak geweest", aldus een woordvoerder. De politie sprak met meerdere getuigen die dat beeld bevestigen. Het onderzoek is daarmee afgerond.

Geschrokken

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond 07.30 uur. Een vrachtwagen van transportbedrijf Simon Loos uit Wognum was betrokken bij het ongeluk. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

Een woordvoerder van Simon Loos laat weten dat hij erg geschrokken is door wat er gebeurd is. "Onze chauffeur is erg overstuur. Het is afschuwelijk wat er gistermorgen is gebeurd en onze gedachten zijn bij de nabestaanden van het slachtoffer."