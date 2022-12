Vanavond en vannacht code geel voor gladheid door buien en vrieskou

Het KNMI heeft in onder andere Noord-Holland code geel afgegeven voor verraderlijke gladheid op de weg. Volgens het weerinstituut kunnen er in de loop van de avond enkele buien vallen, waardoor het wegdek mogelijk erg glad wordt.

Dat het vriest kan niemand inmiddels meer ontgaan zijn, maar toch geeft het KNMI van vanavond 19.00 uur tot morgenmiddag 12.00 uur code geel af voor gladheid op de weg. Er zou plaatselijk kans zijn op enkele buien met natte sneeuw of regen, en omdat het toch wel aanzienlijk vriest kan de weg snel glad worden.

Via Rijkswaterstaat kan je in de gaten houden of de wegen bij jou in de buurt al gestrooid zijn. En als je op pad moet kan je maar beter goed voorbereid gaan, met deze tips van de Wegenwacht, want er waren vanmorgen al extra veel pechgevallen.