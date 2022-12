STRAKS LIVE: Schaatspret op aangelegd baantje in Burgerbrug

Echt natuurijs op open water is misschien nog wat te dun voor schaatspret, maar in Burgerbrug is de aangelegde schaatsbaan wél al geopend voor schaatsliefhebbers. Verslaggever Kelly Blok neemt straks om 14.30 uur een kijkje bij de koek en zopie en gaat in gesprek met Brenda Kistemaker, die in de organisatie van de ijsbaan zit.