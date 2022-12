Gewonde na explosie en brand in camper in Amsterdam

Op de Sloterweg in Amsterdam-Sloten is iemand gewond geraakt na een explosie in een camper. Hierna brak brand uit. Het slachtoffer is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen. De camper staat op een parkeerplaats vlakbij een woning in de straat. De camper is compleet uitgebrand. In de wijde omgeving was een grote rookpluim te zien.