Koud en duur? In de winter werkt de airco andersom: goedkoop en warm

Nu hoge gasprijzen ons dwingen de thermostaat lager of zelfs uit te zetten, zoeken mensen naar alternatieven. Daarbij wint de airco aan populariteit. Maar is dat wel een goed alternatief voor de gasgestookte kachel?

"De airco gebruiken als verwarming bevalt uitstekend", vertelt Ingeborg uit Amsterdam. Zij woont in een goed geïsoleerde, vrijstaande woning. In de strijd tegen de hoge gasprijzen kwam zij uit bij de airco. "Hij is in juni geïnstalleerd en we hebben sinds toen slechts 127 m³ gas gebruikt. Ter vergelijking: vorig jaar verbruikten we over het hele jaar 2600 m³."

"De badkamer verwarmen we met een elektrische radiator op tijdslot en dat gaat prima", legt Ingeborg uit. Naast het besparen op de gasrekening, is er nog een voordeel voor het installeren van een airco, zegt ze. "Voor mensen die geen ruimte hebben voor een warmtepomp is een airco een goede oplossing. Die neemt namelijk binnen het huis bijna geen ruimte in beslag."