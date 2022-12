Snuffelstage voor statushouders bij technische bedrijven in de IJmond

Techport werkt samen met gemeenten Beverwijk en Velsen om statushouders kennis te laten maken met de technische bedrijven in de IJmond. Zo leren de statushouders over de mogelijkheden voor werk in de technische sector en kunnen de bedrijven een nieuwe doelgroep van mogelijke collega's aanspreken. Merel Jonkman van BTAC Solutions noemt het dan ook een win-winsituatie: "Wij zitten op mensen te wachten en zij willen iets zinvols doen."

Volgens Margriet Lautenschutz van Techport zijn er heel wat potentiële nieuwe werknemers die aan dit programma meedoen en zo meer te weten komen over de technische wereld. "Op het schip hebben we gesprekken gehad met 29 statushouders en nu zijn we met een groep van 11 statushouders aan de slag. In totaal gaat het om een groep van 150 mensen die op zoek zijn en we gaan nu verder met onze verkenning." Bekijk hier de reportage over de snuffelstage bij BTAC Solutions:

Snuffelstage in de technische wereld in de IJmond - NH Nieuws

De statushouders kunnen nu nog niet aan het werk omdat zij nog niet zijn ingeburgerd. Toch is het volgens Techport niet te vroeg om een kijkje in de keuken te nemen. "We wachten niet tot ze de Nederlandse taal beheersen en de inburgering achter de rug hebben, we laten ze bewust nu al de techniek verkennen", zegt Margriet Lautenschutz. Volgens Lautenschutz wordt dat heel positief ontvangen. "De mensen zijn heel erg blij en ik merk dat het ook heel succesvol is om ambassadeurs in te zetten die dit al meegemaakt hebben. Hier bij dit bedrijf werken al een paar mensen die uit Syrië komen en je ziet dat het dan makkelijk is om contact te maken met de statushouders." Tekst gaat verder onder de foto.

Jasper Leegwater / NH Nieuws

Mohammad vertelt dat hij de rondleiding interessant vindt, maar dat het niet helemaal zijn ding is. "Ik ben twee jaar geleden naar Nederland gekomen en ben bezig om de taal te leren en ondertussen werk ik nog niet. Ik ben altijd druk, vooral met sporten, dus ik vind het niet frustrerend om nog niet te werken." De hoop dat het goed komt met Mohammad is er zeker: Hij wil uiteindelijk met airco's en verwarmingsinstallaties werken omdat hij daar ervaring in heeft. Andere statushouders die bij BTAC hebben gesnuffeld zijn erg enthousiast en kunnen wellicht in de toekomst aan de slag bij het bedrijf.