De Peiling: een levenslang verbod op sigaretten kopen voor jongeren is een goed idee

We weten allemaal dat roken ongezond is. In Nieuw-Zeeland hebben ze daarom een wet aangenomen tegen roken. Mensen die op of na 1 januari 2009 zijn geboren, mogen hun hele leven lang geen rookwaar kopen. Is deze wet te streng of zou dit in Nederland ook ingevoerd moeten worden?

Met de nieuwe wet wil Nieuw-Zeeland dat het roken op den duur helemaal verdwijnt. De groep mensen die tabaksartikelen mogen kopen, wordt door de jaren heen steeds kleiner. Zo zal iemand die over 50 jaar een pakje sigaretten wil halen moeten aantonen dat hij of zij ten minste 63 jaar oud is. Uiteindelijk geldt er voor alle inwoners een verkoopverbod, als iedereen die voor 2009 is geboren, overleden is. De wet geldt overigens niet voor elektronische sigaretten.

Maatregelen

In Nieuw-Zeeland zijn ze al lang bezig met maatregelen tegen het roken. Naast het verbod op de verkoop van rookwaar, gaat daarnaast het nicotinegehalte in rookwaren omlaag. Ook worden het aantal verkooppunten in de loop van volgend jaar drastisch teruggebracht van zo'n 6000 naar ongeveer 600. Wat vind jij? Is een levensverbod op roken een goed idee?