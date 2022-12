Ex-DSB Bank-spaarders krijgen gemiddeld nog 200 euro terug uit restant failliete boedel

Ex-klanten van de failliete DSB Bank die zich het afgelopen half jaar hebben gemeld, kregen gemiddeld 200 euro terug aan misgelopen rente. In totaal zat er nog 43 miljoen euro in de pot. Nog steeds kunnen ex-rekeninghouders zich melden, het online loket is nog tot en met morgen geopend.

NH Nieuws

Nadat december vorig jaar het faillissement van de bank van oprichter Dirk Scheringa na 12 jaar was afgerond, bleek dat er nog geld over was om te verdelen. Bijna 300.000 mensen hadden nog recht op een deel van de misgelopen rente. De voormalige klanten werden aangeschreven, maar lang niet alle adresgegevens bleken nog actueel te zijn. Via een campagne werd geprobeerd mensen alsnog te bereiken. In oktober hadden iets meer dan 100.000 ex-rekeninghouders zich gemeld, goed voor 25 miljoen euro. 34 miljoen euro alsnog uitgekeerd Nu twee maanden later staat de teller op zo'n 30 miljoen euro. "Gemiddeld gaat het om 200 euro per persoon", laat de woordvoerder van de curatoren weten. "We weten van een groep mensen die zich niet gemeld hebben dat die 80 jaar of ouder is. Mogelijk zijn die overleden en weten de nabestaanden er niet van." Wat ook opvalt is dat sommige mensen op de website waar ze zich kunnen melden wel kijken op hoeveel geld ze recht hebben, maar verder geen actie ondernemen. "Dan gaat het vaak om bijvoorbeeld 1 euro, dus maken die mensen de hele procedure niet af." Aanmeldloket nog even geopend Ex-klanten kunnen zich tot en met morgen nog aanmelden. Het geld dat overblijft, op dit moment dus 13 miljoen euro, gaat via De Nederlansche Bank naar de andere banken die garant hebben gestaan voor klanten toen de DSB Bank failliet ging.