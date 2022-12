Teleurstellende dag Kira Toussaint op WK zwemmen: zevende en diskwalificatie

Op de tweede dag van de WK kortebaanzwemmen is Kira Toussaint ver buiten het podium geëindigd. De 28-jarige Assendelftse zwom in de finale van de 100 meter rugslag naar de zevende plaats in 56,41 seconden. Tijdens de 4x50 meter gemengd werd het Nederlandse team met Toussaint en Thom de Boer gediskwalificeerd.