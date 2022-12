Onbegrip bij kinderboerderij door toestaan van vuurwerk: "Dieren zijn dagen van slag"

Waar vuurwerkvrije zones eerder nog werden overwogen door de gemeente Hollands Kroon, blijken die deze jaarwisseling toch niet te worden ingezet. Een grote verrassing én teleurstelling voor Rein Post, beheerder van de kinderboerderijen in Breezand en Wieringerwerf. "De dieren zijn dagen van slag. Ik begrijp dat handhaven erg moeilijk is, maar we moeten toch voorkomen dat de dieren trauma's en fysieke schade oplopen."

De vuurwerkvrije zones moesten de oplossing zijn, omdat handhaving over de grote oppervlakte van de gemeente onmogelijk was. Die zones moesten ook bij verzorgingshuizen komen en handhavers zouden erop toezien. "Het zal voor de eerste keer zijn", aldus Rein twee geleden in het panel, "en we zullen ervaren of dit middel tegen overlast effectief is."

Juist dit jaar was er overleg geweest met de gemeente waarin werd gestuurd op vuurwerkvrije zones, onder andere bij kinderboerderijen. Voor Rein een grote opluchting. "De laatste jaren is baldadige jeugd met vuurwerk aan de gang bij onze kinderboerderijen", vertelde hij twee weken geleden als reactie in het NH Nieuws-panel , waar hij aan meedeed. "De dieren zijn door het vuurwerk van slag en hebben dagen nodig om uit hun trauma te komen."

Het is een tegenslag voor Rein Post, die al in 2019 pleitte voor een vuurwerkverbod. Hij beheert twee kinderboerderijen in Wieringerwerf en Breezand en maakt zich zorgen om vuurwerk dat dicht bij de dieren wordt afgestoken.

Een verbod op vuurwerk komt er niet, en ook vuurwerkvrije zones worden niet ingezet in de gemeente Hollands Kroon. Het blijft bij een dringend verzoek om niet in de buurt van dieren vuurwerk af te steken. Wel worden deze maand door de gemeente extra handhavers ingezet.

Verder wordt dus vooral ingezet op extra handhaving. Daarbij vraagt de gemeente aan haar inwoners om actief plekken te melden waar in de periode voor en na oud en nieuw vuurwerk wordt afgestoken. De handhavers houden die plekken dan extra in de gaten.

Hollands Kroon houdt het zodoende bij een dringend beroep op de bewoners om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken in de buurt van dieren: 'Wij vragen u wel: steek geen vuurwerk af tijdens de avond en nacht van oud op nieuw in de nabijheid van een dierentuin, hertenkamp of dierenopvang. De dieren ervaren hiervan veel stress.'

'Waar meer dan de helft van de ondervraagden wel een probleem mee heeft, is het afsteken van (illegaal) vuurwerk in de dagen voor en na oud & nieuw. Het zorgt voor vernielingen en bange dieren.' "We hebben er wel over nagedacht om een vuurwerkvrije zone in te stellen, maar het sluit niet aan bij wat veel mensen vinden", zegt gemeentewoordvoerder Noortje Slot.

Maar de gemeente heeft er toch vanaf gezien, zo blijkt nu. 'Komend oud & nieuw stellen wij geen vuurwerkvrije zones in. Handhaven op een vuurwerkvrije zone kan alleen op het moment dat je legaal vuurwerk mag afsteken. Dat is alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Uit ons onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners geen problemen hebben met het vuurwerk dat op dat moment wordt afgestoken.'

"Ik begrijp dat handhaven erg moeilijk is, maar we moeten toch voorkomen dat de dieren trauma's en fysieke schade oplopen door jeugd die dat blijkbaar niet begrijpt"

Rein Post van Stichting Kroondieren zegt 'ontstemd' te zijn over het nieuws en over 'de wijze van communiceren van de gemeente'. Hij was van de wijziging niet van op de hoogte gesteld door de gemeente. "Het is voor mij een onaangename verrassing, want tijdens een bijeenkomst - onder voorzitterschap van onze burgemeester - kreeg ik sterk de indruk dat er rond onze kinderboerderijen in Wieringerwerf en Breezand, boa's zouden worden ingezet."

En hij vindt het ook jammer dat het blijft bij een verzoek om niet bij dieren vuurwerk af steken. "Ik begrijp dat handhaven erg moeilijk is, maar we moeten toch voorkomen dat de dieren trauma's en fysieke schade oplopen door jeugd die dat blijkbaar niet begrijpt. En wanneer dat verzoek om geen vuurwerk af te steken bij dieren niet op een indringende wijze onder de aandacht wordt gebracht bij de bewoners, zie ik het somber in."