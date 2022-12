'Fase rood' bij ANWB, extra veel pechgevallen door kou: "Trek warme kleding aan"

De kou zorgt voor grote drukte bij de ANWB. Veel mensen krijgen hun auto niet gestart, omdat de accu het vanwege de kou begeeft. NH Radio-verslaggever Charlotte Versteeg loopt een dagje mee met wegenwacht Nico Stemmer. Hij waarschuwt alvast voor morgen: trek een dikke trui aan, want de wachttijd loopt met deze dagen snel op.

Wegenwacht Nico Stemmer - NH Nieuws/ Charlotte Versteeg

Nico Stemmer rijdt als wegenwacht in Amsterdam en Haarlem. Vanmorgen kreeg hij een melding in Amsterdam-Oost. Toen hij onderweg was naar die melding, kwam hij ook nog iemand anders tegen van wie de auto niet startte. "Die gaan we zo meteen helpen", vertelt Nico op de radio. "Die kwam naar mij toe lopen, ze komen overval vandaan. Die gele bus die trekt wel aandacht, ja." Dat herkent woordvoerder van de ANWB Markus van Tol. "Het is overal erg druk, in heel Nederland", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij ziet geen bijzondere uitschieters in onze provincie, omdat het overal topdrukte is. Nico vertelt dat het 'fase rood' is, wat betekent dat er veel meer pechgevallen staan door de kou. Hoewel de ANWB meer mensen heeft ingezet, loopt de wachttijd soms toch op. "Bij deze was het de kapotte accu", vertelt de wegenwacht als iemand weer vrolijk wegrijdt. "Het is ook zo koud. Op een gegeven moment begeven ze het. Als ze nog 70 procent zijn, dan neemt de capaciteit zo af als het -5 of -10 wordt, dan stoppen ze er mee." De wegenwacht heeft de accu getest. "Hij moet gewoon een nieuwe accu gaan halen, want die gaat het niet meer doen. Hij kan nu naar de garage rijden om er een andere accu in te laten zetten." Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws/ Maaike Polder

Het is volgens Markus het meest gehoorde probleem deze dagen. "De hoofdmoot van de pechgevallen zijn accu's en starthulpjes", noemt hij op. En daar is volgens de woordvoerder eigenlijk weinig preventief aan te doen. "Tips om het te voorkomen heb ik eigenlijk niet, maar je zou met de auto naar de garage of wegenwacht kunnen gaan om de accu op voorhand te laten checken. Dan heb je iets meer zekerheid van hoe de accu er voor staat." Nico komt ook bevroren ramen, deuren en sloten tegen met de kou. "En lekke banden hou je altijd", zegt hij lachend. "Ook zitten er ruitenwissers vastgevroren, die ze dan aanzetten. Of de zekering gaat uit of de motor brandt door omdat de ruitenwissers vastzitten. Het is echt wel zaak dat je die loshaalt voor je gaat rijden, anders gaat het systeem eraan." De wegenwacht tipt ook om de auto niet op de handrem te zetten als je weet dat het gaat vriezen. "Er hoeft maar een klein beetje water in de kabel te zitten en hij bevriest, en dan krijg je hem er 's ochtends niet af."

"Je moet de slotontdooier niet in de auto laten liggen, anders kan je er niet bij" Nico Stemmer - Wegenwacht

Zowel Nico als Markus raden mensen om de zijkanten van de deuren in te smeren met vaseline of in te sprayen, zodat de deuren niet dichtvriezen. "Het is natuurlijk altijd goed om een ruitenkrabber en, als je een auto hebt met een slot met sleutel, slotspray bij de hand te hebben", zegt Markus. "Je moet de slotontdooier niet in de auto laten liggen, anders kan je er niet bij", waarschuwt Nico. Markus heeft nog een advies en dat heeft niet zozeer met de auto te maken. "Kleed je met dit weer warm aan, zodat je als je pech hebt, niet zo snel afkoelt. We zijn natuurlijk verwende mensen met centraal verwarmde huizen en verwarming in auto's, maar als je auto het niet doet, wordt het heel snel koud."