Ook de vogels hebben last van woningnood: zo help je ze een handje

Dit is de tijd van het jaar om nestkastjes voor de vogels op te hangen. Meesjes en winterkoninkjes en andere kleine vogels zijn nu al bezig de plekjes te verkennen waar ze komend voorjaar een nestje gaan maken. Ook de kleinste tuin en zelfs je balkon kan een geschikte plek zijn om een nestkastje op te hangen. In het Amsterdamse Bos hangen er bijna 800. Het is een flinke klus om die voor komend voorjaar weer klaar te maken. In Natuurlijk Noord-Holland laat boswachter Claudia Plaisier ons zien hoe dat moet.

Boswachter Claudia inspecteert een vogelkastje - NH Nieuws/Stephan Roest

Met een ingeschoven ladder onder haar arm banjert Claudia Plaisier van het pad af het bos in. Een paar bomen verderop hangt een nestkastje ongeveer vier meter boven de grond. "Die moeten we iedere winter schoonmaken. Als je dat niet doet stapelt het nestmateriaal zich op. Sommige vogels hebben wel drie legsels in één jaar en iedere keer bouwen ze het nest een stukje hoger met verse takjes, mos en ander spul."

Tuinen voor woningnood Natuurlijk Noord-Holland Amsterdamse Bos - NH Nieuws

Als het nestkastje wordt opengemaakt is het al voor één derde gevuld. "En ander probleem", gaat Claudia verder, "Is het ongedierte die zich in een oud nest kan vestigen. Neten, vlooien en teken kunnen een bedreiging zijn voor jonge vogeltjes die net uit het ei zijn gekomen en die nog heel erg kwetsbaar zijn." Daarnaast kan ook schimmel gezondheidsproblemen veroorzaken. Woningnood Voor een gezonde vogelpopulatie is, naast voldoende voedsel, schuil- en nestgelegenheid, noodzakelijk. In de stad is dat de afgelopen jaren problematisch geworden. Meeuwen en duiven lukt het altijd wel. Meeuwen broeden op platte daken en duiven hebben aan een kleine richel al genoeg, het zijn oorspronkelijk rotsbroeders. Maar nu de steden keuriger zijn geworden dan vroeger en huizen beter zijn geïsoleerd is het voor veel vogels moeilijk geworden om een nestplekje te vinden.

Kinderen planten fruitbomen in het voedselbos - NH Nieuws/Stephan Roest

Nestkasten ophangen dus! "Maar let wel goed op", waarschuwt boswachter Claudia, "Want iedere vogel stelt eigen eisen aan hun nestkastje. Pimpelmeesjes willen bijvoorbeeld een ingang die iets kleiner is dan dat van een koolmeesje. Winterkoninkjes hebben graag en kastje dat verscholen is in klimop en vliegenvangers wensen weer en wat meer open constructie." En dan mag het nestkasje niet in de volle zon, op de wind of naast een kattenspringplank. Op internet zijn alle tips te vinden. In deze uitzending verder aandacht voor de bomen in het Amsterdamse Bos en voor de aanleg van een voedselbos. En veel prachtige herfstbeelden natuurlijk!