Geduld wint het bij de ijsclubs van de sterke wil: "Nog zeker twee nachten vorst nodig"

Wachten duurt lang, zeker voor de ijsliefhebbers uit West-Friesland. Toch moeten ze geduld hebben voordat de bij de ijsverenigingen in de regio terecht kunnen. In Nibbixwoud is de ijsvloer nu zo'n 4 centimeter dik. "En we hebben minstens 8 centimeter nodig", weet bestuurslid Kees Koomen.

De boor van penningmeester Koomen gaat vakkundig het ijs in, waarna de centimeter uitkomst biedt. Tussen de 4 en 5 centimeter, geeft het meetinstrument aan. De handeling wordt met bovengemiddelde interesse gevolgd door Jan Spijkerman, ook woonachtig in Nibbixwoud. "Ik was een rondje aan het hardlopen en kwam even kijken of het al kan. Ik heb er zin in, hoef alleen mijn schaatsen nog maar aan te doen. Maar ik begrijp dat we nog even geduld moeten hebben."

Vorige week werd de schaatsbaan in 24 uur tijd gevuld met zo'n 30 centimeter water. "Moet je zien", zegt Koomen trots. "Het ijs ligt het prachtig in. En het is fantastisch schaatsweer, zo met het zonnetje erbij. We hebben alleen nog wat dagen met vorst nodig. We hopen aan het einde van de week een dagje open te kunnen, al is het maar alleen voor de kinderen die lid zijn."