Drie auto's uitgebrand in Den Helder

Aan de Orion in Den Helder zijn afgelopen nacht rond 2.35 uur drie auto's in brand gevlogen. Een auto die daarnaast geparkeerd stond heeft lichte schade opgelopen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

"Een technische oorzaak is bij deze brand niet uitgesloten. Het was een elektrische auto en de brandweer zag wat verdachte brandplekken", vertelt een woordvoerder van de politie. "Maar het is te vroeg om daar zeker van te zijn."

Het vuur begon bij de auto rechts op de foto hierboven en sloeg over op de andere drie. Twee daarvan waren, net als de auto waar de brand begon, niet meer te redden. De politie doet vandaag forensisch onderzoek en gaat langs de deuren om uit te zoeken wat de oorzaak van de brand is.

Vorige week was het ook raak in Den Helder. Toen brandde er een auto aan de Schoenerstraat. De brand was snel geblust, maar de schade aan de auto was enorm. De politie heeft toen ook onderzoek gedaan naar de autobrand.

De politie ziet dat er de laatste tijd meerdere auto's afgebrand zijn in Den Helder. Het is niet duidelijk of er een verband tussen deze autobranden is. Dat wordt uitgezocht.