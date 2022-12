Een koffiezaak in een oude volkswijk, Haarlemmers kijken er steeds minder van op

In geen enkele buurt in Haarlem ontkomen ze er nog aan: jonge Amsterdammers. Dit jaar is Haarlem de populairste bestemming voor Amsterdammers die buiten de stad verhuizen. En daarmee zien Haarlemmers steeds meer moderne Mokumse gebruiken terug in het straatbeeld. Zo is de elektrische bakfiets niet meer weg te denken en begint men zelfs te wennen aan de hippe koffiezaak op de hoek. Maar toch hebben deze hypes ook een keerzijde.

"Tien jaar geleden wilde je hier echt niet zitten. Dan werden je ruiten ingegooid", vertelt Jody Koenders, eigenaar van espressobar Gast in de Leidsebuurt, van oudsher een volksbuurt in Haarlem-west. "Toen mijn compagnon twee jaar geleden zei dat we hier een zaak gingen beginnen verklaarde ik hem voor gek. Je hebt hier lang niet zoveel doorloop als in het centrum." Toch wist zijn compagnon Evan Schomake hem te overtuigen. "Hij zag de wijk veranderen. Steeds meer Amsterdammers trokken naar het stadsdeel. En wat waren zij gewend? Precies. Op elke hoek van de straat een koffiezaak", vertelt Koenders.

Huiskamer voor de buurt

Ook Sanne Vizee, eigenaar van koffiezaak Nes71 in Haarlem-Noord, miste haar dagelijkse koffietje toen ze in 2017 van Amsterdam naar Haarlem verhuisde. "We waren heel erg verbaasd dat je dat hier niet had. Toen dit hoekpand te koop stond en we het konden krijgen, besloten we het zelf te doen. We wilden een huiskamertje voor de buurt creëren." Volgens Vizee is dat gelukt. "Als voorbeeld: een meneer van 88 jaar komt hier drie keer per week koffie halen. Een echte Haarlemmer. Daar zijn we trots op."

Ook bij espressobar Gast in de Leidsebuurt komen niet alleen maar 'Amsterdammers' over de vloer. Al ging dat niet vanzelf. "Eerst vonden de echte Haarlemmers het maar niks, maar op gegeven moment hebben we Turkse pizza's verkocht. Als warme lunch of als maaltijd. Toen kwamen er steeds meer mensen een kijkje nemen", vertelt Koenders.