Voorlopig nog niet schaatsen op natuurijs in Amstelland: "Pomp is kapot"

Tijdens de eerste ijskoude week van deze winter hebben veel mensen hun schaatsen al uit het vet gehaald. Toch moeten schaatsliefhebbers uit Amstelland het nog even met kunstijs doen. Het ziet er niet naar uit dat daar deze week al op natuurijs kan worden geschaatst.

Mediapartner RTV Amstelveen maakte een rondje langs de schaatsverenigingen in Amstelland om te vragen hoe het ijs erbij ligt. Schaatsvereniging A.S.V. De Poelster in Amstelveen schat de kans om binnenkort te kunnen schaatsen het laagst in. De pompinstallatie waarmee ze het land tot 20 centimeter onder water zetten is namelijk defect. De pomp zit verstopt met planten en modder. 'Moet flink gaan vriezen' "Maar we verwachten ook niet dat het komende week hard genoeg zal vriezen om te kunnen schaatsen op het natuurijs", stelt ijsmeester Bob Schrage. De ijsdikte is er nu slechts 0,8 centimeter. Morgen komt iemand de pomp repareren, maar mogelijk gaat de ijsbaan dit seizoen helemaal niet in gebruik worden genomen. Schaatsliefhebbers die dan maar doorrijden naar IJsclub Aalsmeer-Oost komen ook van een koude kermis thuis. Ook hier is het ijs nog verre van schaatsproof. De ijsclub laat aan RTVA weten dat het echt flink moet gaan vriezen komende week om het ijs een dikte te geven van tien centimeter. “Wij hebben geen landijsbaan, bij ons is het open water van ruim één meter diep en dat vriest een stuk moeilijker dicht." De ijsclub houdt wel hoop dat de baan binnenkort open kan.

De gemeente Uithoorn zet met vrieskou altijd een evenemententerrein aan de Randhoornweg onder water, maar laat weten dat nu nog niet te doen. "De aankomende vorst is helaas maar van korte duur en de temperaturen overdag zijn boven het vriespunt", is te lezen in een Tweet van de gemeente.

Hi, ook wij hebben er zin in ⛸️ alleen is de aankomende vorst helaas maar van korte duur en zijn de temperaturen overdag boven het vriespunt. Zodra er langer vorst voorspelt wordt zetten we de baan gelijk onder water. Groet,^RB. — Gemeente Uithoorn (@Gem_Uithoorn) December 12, 2022