Amsterdam Nieuw-West maakt zich klaar voor halve finale Marokko: "We gaan schreeuwen, eten, alles!"

Voor het eerst in de geschiedenis staat Marokko morgenavond in de halve finale van het WK. Na de ongeregeldheden van de afgelopen weken, hopen buurtbewoners rondom Tussen Meer vooral op feest: "Ik wil lachen, dansen en rust."

In Tussen Meer in Nieuw-West staat vandaag een lange rij in de winkel waar rood-groene vlaggetjes en ballonnen worden verkocht. Een man rekent tien setjes met Marokkaanse vlaggetjes af. Een meisje van vijf kan al twee dagen niet slapen. Het is duidelijk dat mensen zich klaarmaken voor een groot feest.

Toch ging het bij eerdere overwinningen van Marokko mis in de stad. Vandaag is daarom besloten om vijf gebieden in de stad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Halsema kondigde afgelopen zaterdag in de loop van de avond een noodbevel af voor Tussen Meer, waarop iedereen het gebied moest verlaten. "Ik denk dat het een apart groepje is die de boel verpest. Voor de rest is het heel gezellig en gemoedelijk onder elkaar", vertelt een buurtbewoner.

Een buurman vult aan: "We willen alleen maar feest. Geen vuurwerk, geen slechte dingen, alleen maar muziek, lachen, blij. Een groot feest met mijn vrouw en kinderen."