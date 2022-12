Pieter-Christiaan van Oranje als 'Prins Paspoort' aan de slag op Schiphol

Dat de kans bestaat dat Koning Willem-Alexander je als piloot misschien wel naar je vakantiebestemming vliegt, is bij velen bekend. Onze vorst is namelijk al decennialang ook co-piloot bij KLM en wordt zo nu en dan in zijn uniform gespot op Schiphol. Maar Willem-Alexander is niet de enige Oranje die je op Schiphol tegen het lijf kan lopen. Zijn neef Prins Pieter-Christiaan werkt er soms ook en controleerde gisteren paspoorten bij de Koninklijke Marechaussee.

Pieter-Christiaan is geen onbekende bij de marechaussee. Hij vervulde daar zijn dienstplicht tot 1992 en werkte er opnieuw tussen 2004 en 2009. Sinds 2018 is hij reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Reizigers op Schiphol konden de prins gisteren tegenkomen bij de paspoortcontrole. Pieter-Christiaan is lang niet zo bekend als zijn neef Willem-Alexander, maar dit keer viel hij waarschijnlijk wat meer op, omdat hij gevolgd werd door een fotograaf. Oogje in het zeil De prins tweette vandaag zelf over zijn werkzaamheden en over een project waarvoor hij werd vastgelegd gezet door Koninklijk Huis-fotograaf Patrick van Katwijk. Naast de foto van de prinselijke paspoortcontrole, is te zien dat Pieter-Christiaan een oogje in het zeil houdt bij de rij van de grensbewaking op Schiphol. Willem-Alexander Neef Willem-Alexander was toen hij nog prins was al sinds de jaren negentig werkzaam als Fokker 70-piloot bij KLM Cityhopper. Toen dat vliegtuigtype in 2017 werd uitgefaseerd, werd de koning omgeschoold tot Boeing 737-piloot. Naast zijn vliegwerk bij KLM, bestuurt hij ook regelmatig zelf het regeringstoestel, de PH-GOV.