Amsterdam nl Edsilia Rombley: "Ik kan in het theater mijn ei echt kwijt"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Edsilia Rombley. Halverwege de jaren negentig kreeg zij landelijke bekendheid als winnares van de goedbekeken Soundmixshow op televisie. Inmiddels heeft ze haar naam gevestigd als zangeres en presentatrice.

biografie naam: Edsilia Rombley geboren: Amsterdam, 1978 beroep: zangeres, presentatrice erelijst: winnares Soundmixshow (1996), winnares Europese Soundmixshow (1997), deelnemer Eurovisie songfestival (1998, 2007)

Soms heb je bij zangers het idee dat ze eerder konden zingen dan praten, maar dat was bij Edsilia Rombley zeker niet het geval. "Nee, het was helaas niet zo romantisch", zegt ze daarover. "Ik ben echte een ouwehoer. Tenminste als ik in mijn eigen veilige omgeving was, ik kon bij anderen ook heel erg verlegen zijn."

Oefenen "Het zingen kwam eigenlijk pas veel later", vertelt Edsilia. "Mijn zus zong wel veel en mijn broer rapte. Later gingen we vaker samen zingen. Ik werd steeds beter, want ik oefende veel. Ik luisterde naar Oleta Adams en andere zangeressen die van die lage stemmen hadden." Zanglessen kreeg ze pas later. Nu zat ze nog in haar eentje in de woonkamer en zong ze mee. Soms drukte ze de muziek op pauze en luisterde ze heel goed hoe die lange uithalen nu precies gingen. Oefenen, oefenen, oefenen. "Ik gaf mezelf eigenlijk zangles om beter te worden. Op een gegeven moment dacht ik: ja, dit hoort bij mij." Tekst gaat door onder de foto.

Oleta Adams Aan de muur hangt een foto van Edsilia met de wereldberoemde Oleta Adams. "Deze vrouw heeft ervoor gezorgd dat ik wilde zingen", vertelt Edsilia. "Ik had een hele zware stem voor een jonge meid. Daar was ik niet altijd even blij mee. Veel vriendinnen hadden een heel hoog stemmetje. Die zongen de liedjes mee van Mariah Carey en Witney Houston. Ik kon dat allemaal niet, want dat was voor mij veel te hoog. Daar baalde ik altijd van. Oleta heeft een hele mooie lage klank, dus ik begon haar liedjes mee te zingen. Toen viel alles op z'n plek. Ik was toen al 18."

Paarse studio Op zolder bij Edsilia thuis vinden we een muziekstudio. Alles is hier paars. "Mijn man Tjeerd (Oosterhuis, red) had opeens iets met paars. Hij ging helemaal los." In deze paarse setting staat een tafeltje met bekers, allemaal gewonnen door Edsilia. "Ik heb in mijn leven niet veel prijzen gehad. Maar ik ben wel trots op de prijzen die ik heb." Daar hoort zeker die van de Soundmixshow bij, haar grote doorbraak. Tussen de bekers en bekertjes ook eentje die werd gewonnen met voetballen. "Ik weet niet of die mensen weten dat ik die bekers nog heb. Als jullie ze zochten, ik heb ze hier liggen", zegt ze me een grote glimlach.

"Theaterposters zijn mijn awards" Edsilia Romlbey, zangeres

Theater De theaterposters zijn eigenlijk haar belangrijkste prijzen. "Dat zijn mijn awards, zeg ik altijd. Ik ben ook heel blij als ik weer een theaterprogramma heb gemaakt en daarmee heel veel mensen kan entertainen. Dat is ook het spannende van theater: mensen kopen een kaartje voor jou. Dus je hoopt maar dat wat je doet, ook leuk gevonden wordt." "Ik hou van theater. Ik heb nu zo'n zes, zeven shows gedaan. Ik heb altijd een onderwerp dat mij op dat moment bezighoudt: het dertigersdilemma bijvoorbeeld of het moederschap. Ik neem al die fases in mijn leven mee in het theater. Ik probeer daarover te zingen, maar ook over te kletsen. In het theater kan je ook heel lekker mensen betrekken in je verhaal. Ik hou van interactie. Ik kan mij ei echt kwijt in het theater." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen