Hoge energiekosten of niet, Willems winterwonderland is aan

"Ik denk dat het zo'n 45 stukken zijn en niet alleen in de keuken, er komt nog meer in de woonkamer", zegt Willem. "Ik heb ze de afgelopen jaren gespaard en verzameld. Ik haal ze voornamelijk bij tuincentra of krijg ze van vrienden." Lachend: "Tja, er staat hier wel voor vele honderden, misschien duizenden euro's, maar het is toch prachtig."

"Zodra ik het aansteek, komen er mensen kijken", vervolgt Willem. "Ik doe hem meestal rond 17.00 uur aan en zet hem rond 21.00 uur uit. Anders word je gek van die herrie", lacht hij. Maar als er daarna toch nog mensen komen kijken, dan is de Bennebroeker de moeilijkste niet en zet hij het nog wel even aan.

Willems partner Marja ziet er de lol wel van in. "We hebben met de hele familie geholpen met de opbouw. Zeker buiten, want hij kan niet meer hoog op een ladder staan."

Blij als het januari is

Op de vraag of ze niet stapelgek wordt van het kerstmuziekje, lacht ze: "Ik word er wel eens gek van. Gelukkig staat het niet de hele dag aan en ik heb het er wel voor over. Ik gun Willem zijn pleziertje. Maar als het straks 3 januari is en alles is weg, vind ik dat ook wel weer fijn."

Bang voor hoge energiekosten is Willem totaal niet. "Alles is ledverlichting en binnen is het 1 tot 2 volt. Het kost wel wat, maar niet heel veel. Ik moet dit gewoon doen voor de buurt. Het zien van die kinderen voor de ramen is echt prachtig. Daar doe je het voor."