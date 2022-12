Aanhoudende kou of niet: sowieso niet schaatsen op bekende schaatsbaan in Huizen

Al enige tijd is de gemeente in dit gebied bezig met de klus aan de zogeheten oost-westas. Het deel van de Huizermaatweg tot aan de Stroomzijde wordt vernieuwd. Belangrijkste onderdeel van deze verbinding is de verbetering van verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Daarnaast moet het openbaar vervoer hier sneller worden en moeten de tennis- en atletiekclub en winkelcentrum Oostermeent beter bereikbaar zijn.

Nu deze werkzaamheden in volle gang zijn en nog wel even duren, kan het ijsbaanterrein niet onder water worden gezet. Het fietspad dat nu aan de kant van de atletiekvereniging ligt, wordt verplaatst. Dat verhuist naar de andere kant van de Aristoteleslaan en krijgt een plek naast de ijsbaan.

Minder goed bereikbaar

Het ijsbaanterrein is gedurende deze klus sowieso minder goed bereikbaar, omdat de gemeente het gaat afzetten met hekken. Maar belangrijker nog om het fietspad aan te kunnen leggen, is de noodzakelijke verplaatsing van de pompinstallatie. Deze installatie is nodig om een ijsbaan te kunnen maken. Door deze verplaatsing kan het terrein niet onder water worden gezet.