Heemstede scoort slecht met energielabels voor woningen, maar isolatie is 'hot topic' onder inwoners

Heemstede staat bovenaan de lijst als het gaat om het percentage woningen met een laag energielabel. In het dorp staan relatief veel woningen met een E, F, of G label, de minst duurzame energielabel. Daarmee is Heemstede het slechtste jongetje van de klas en dat vinden de inwoners van de jaren 30 woningen jammer. "Ik wil energiezuinig zijn."

Bij een rondgang door het dorp zijn een groot aantal woningen zichtbaar verduurzaamd. Op veel daken van jaren dertig woningen zijn zonnepanelen geplaatst. "De meeste woningen hebben dat hier wel", zegt een Heemstedenaar. "Je ziet het alleen niet altijd aan de voorkant." Een andere inwoner vertelt net een volledige verbouwing achter de rug te hebben, waarbij ook alles is verduurzaamd. "Ik ben daarom te moe voor een interview", zegt ze.

Woningeigenaar Dirk Jan Moojen is dat niet. In 2014 is hij met zijn gezin verhuisd naar een jaren 30 woning aan de Herman Heijermanslaan. Hoewel het geen vooropgezet plan was, is de Heemstedenaar na de aankoop flink bezig geweest met verduurzamen. "Onze energiekosten waren een doorn in het oog", vertelt hij. "Wat we precies kwijt waren per maand weet ik niet meer, maar het was ongeveer 4.000 m³ gas per jaar."

Voor de woningeigenaar genoeg reden om de isolatie aan te pakken. Dirk Jan heeft veel laten doen. Hij somt op: zonnepanelen, nieuw dubbel glas en een zuinigere ketel. Het gezin wacht nog op extra zonnepanelen en heeft zich ingeschreven voor een warmte pomp. "Daarvan moeten we nog uitzoeken of dat voor onze woning werkt, maar als dat mogelijk is gebruiken we minder gas en meer elektriciteit, dat weer wordt aangeleverd door de zonnepanelen."