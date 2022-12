De Peiling: ik vind de kou juist heerlijk

De ruiten van de auto krabben, vertraging met het openbaar vervoer en in de file staan op de autowegen. Zo zag deze ochtend er voor veel mensen uit. De temperatuur daalde afgelopen nacht naar heel wat graden onder 0 en het was zelfs de koudste nacht van het jaar! Toch brengen de winterse tradities: snert eten, glühwein drinken en schaatsen ook veel vreugde met zich mee. Vind jij het al te koud of kan het voor jou niet koud genoeg?

In De Bilt was het de koudste nacht van het winterseizoen. Bij het hoofdkwartier van het KNMI werd het -7,6 graden. Weeronline meldt aan Nu.nl dat het zeldzaam is in het opwarmende klimaat dat het in het zo vroeg in de winter zo koud is als nu. Toch komen vroege koude nachten de laatste decennia wel wat vaker voor.

Schaatsen

De koude nachten houden nog even aan. Ook de komende nacht kan het lokaal -9 graden worden. Als het ijs in de buurt al dik genoeg is, pak dan snel de schaatsen uit de kast. Het schaatsplezier is waarschijnlijk tijdelijk, want de voorspelling is dat we volgende week de 11 graden weer aan gaan tikken.