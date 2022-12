Buurthuis Kleurrijk stopt met hulpactie: "Ruim 13.000 verrassingstasjes uitgedeeld"

Duizenden verrassingstasjes hebben de vrijwilligers van het Zaanse buurthuis Kleurrijk gevuld en uitgedeeld in de coronaperiode. Die actie was bedoeld om eenzame buurtbewoners een hart onder de riem te steken. Nu corona naar de achtergrond is verdreven, stopt ook dit project. Gisteren bezorgden de vrijwilligers voor de allerlaatste keer de speciale kerstversie van de tasjes bij de mensen thuis.

Er staan een hoop tasjes klaar bij buurthuis Kleurrijk in Zaandam. Vrijwilligers Wendy Appelman en Else-Mieke Steenkamp zijn druk in de weer om alles in gereedheid te brengen om ze uit te kunnen delen. De tasjes zijn gevuld met hulp van sponsors zoals Rotary Club Zaandam-Oost. De leden daarvan worden met een lunch bedankt. Daarna gaat iedereen op pad om ze uit te delen. De tasjes zijn bedoeld voor minderbedeelden maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers.

Een tasje en een gesprek

Het idee voor deze uitdeelactie ontstond aan het begin van de coronaperiode. "Mensen waren heel eenzaam", vertelt Else-Mieke. "Toen dachten we dat het wel een goed idee zou zijn om bij die mensen langs te gaan om daar nog contact mee te houden." "Elke twee weken gingen we langs de huizen met een tasje en een gesprek", vult Wendy aan. "Het was ook goed voor de vrijwilligers die eigenlijk niks te doen hadden. En zo konden we ook monitoren wat er in de buurt gebeurde."

Eenzaamheid

De vrijwilligers kregen hartverwarmende reacties. Wendy: "Zeker het eerste jaar kregen we e-mails, telefoontjes en kaarten. Mensen waren zo blij dat wij aan ze dachten." Een van hen is Betty; zij wordt als eerste verrast met een tasje. Ze is 'helemaal blij' met de inhoud. De koekjes zijn voor haar man, de sokken houdt ze lekker zelf. "Het was grandioos, echt heel leuk altijd. Het werd heel erg gewaardeerd."