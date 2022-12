Noord-Holland nl NH helpt mee: busvervoer

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht', deze week voor het laatst. Vandaag loopt verslaggever Doris van Baar mee met Connexxion in Haarlem, de grootste busvervoerder van Noord-Holland. Vanavond te zien vanaf 17:10 uur bij NH Nieuws.

Pak An Doen: Personeel Gezocht! Doris loopt mee met Connexxion - Robbert Bianchi

Benieuwd naar het verslag van de dag, klik dan hier.

In 'Pak An Doen: Personeel Gezocht' gaan Isabella Prins en Doris van Baar langs bij cruciale bedrijven en instellingen om te zien hoe zij omgaan met het huidige personeelstekort. Waar nodig helpen zij een handje mee. In elke aflevering staat één sector centraal. Vanavond vanaf 17.10 uur te zien bij NH Nieuws.