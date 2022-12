NH helpt mee: personeelstekort bij busmaatschappij zorgt voor uitval van bussen en langere wachttijden bij de garage

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht', deze week voor het laatst. Vandaag loopt verslaggever Doris van Baar mee met Connexxion in Haarlem, de grootste busvervoerder van Noord-Holland. Vanavond te zien vanaf 17:10 uur bij NH Nieuws of kijk hier online.

Als ik hem vraag wat hij van het werk vindt, zegt hij: "Het is een groots gevoel om in een bus te zitten." En dat niet alleen, het geeft hem ook een gevoel van vrijheid. Dan is het tijd om een stukje te rijden, samen stappen we in de bus richting station Haarlem.

De busmaatschappij heeft op dit moment een groot tekort aan chauffeurs. Van Texel tot Gooi en Vechtstreek en Haarlem. In totaal zijn er zo'n 1.600 tot 1.700 chauffeurs nodig om alle bussen te laten rijden, maar op dit moment is er een tekort van 20 procent. Volgens Helen onder meer het gevolg van vergrijzing en de talloze mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Bij aankomst op het parkeerterrein, loopt Rayonmanager Helen Koper mij al tegemoet. Ze draagt een dikke, reflecterende oranje jas. Ook ik krijg een opvallend hesje aangereikt. "Dat is voor de veiligheid", legt Koper uit. "Zodat onze buschauffeurs je niet over het hoofd zien."

Ondertussen vertelt Erik waar hij door het personeelstekort tegen aanloopt. Doordat de busmaatschappij uit nood dienstregelingen moet afschalen en bussen uitvallen, leidt het met regelmaat tot irritaties bij reizigers. Men wordt chagrijnig en prikkelbaar, legt Erik uit. "Zeker als het slecht weer is." Dat komt de sfeer in de bus niet ten goede.

Met een halfuurtje hebben we een afspraak met werkplaats beheerder Michael Bommelburg bij een van de werkplaatsen van Connexxion. Erik zet ons na een kwartiertje netjes af en samen met de cameraman rijd ik naar onze volgende bestemming. Bij aankomst staat Michael mij al in de deuropening op te wachten. Samen lopen we naar binnen en Michael leidt mij rond. Verschillende monteurs sleutelen aan de bussen. De een zit onder de bus, de ander bovenop of in de bus. Ze onderhouden het wagenpark van Haarlem, IJmond en Amstelland Meerlanden.

Tekort 320 sleuteluren

"In totaal staan er bij alle garages in de regio acht vacatures open", legt Michael uit. Ook hij ziet de vergrijzing als belangrijkste oorzaak. "Het lijkt niet veel", legt hij uit, "maar als je het omrekent, dan missen we toch snel zo’n 320 sleuteluren." Hierdoor duurt het langer voordat bussen worden gerepareerd, terwijl ze eigenlijk moeten rijden.

Om meer personeel te krijgen, worden grote campagnes gevoerd, banenbeurzen georganiseerd en zoeken ze de samenwerking op met ROC'S. Ook bieden zij een gratis opleiding aan die in totaal drie jaar duurt. Tijdens deze periode ontvangen studenten ook een vergoeding. Toch maakt Michael zich zorgen over de toekomst. "Er zijn steeds minder jongeren die voor dit vak kiezen."

Zwaar werk

Dan word ik geroepen door assistent-werkplaatsmanager Martin van den Berg. Hij maakt graag gebruik van de extra werkkracht, een verslaggever van dienst, die vandaag meeloopt. Door middel van een elektrische krik vraagt hij mij een van de bussen omhoog te tillen. Nadat deze klus is geklaard, halen we de oude band van de bus en zetten we er een nieuwe in. Het is zwaar werk en de zweetdruppels lopen al snel over mijn rug.

Niet veel later is het tijd om de dag af te sluiten. Ik kleed mij om in een van de kleedkamers en was het smeer van mijn handen en gezicht. We zeggen iedereen gedag en rijden richting de redactie. De werkdag zit erop.