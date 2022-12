Vermiste Serval in Zaandam nog niet gevonden, eigenaar bang dat ze de kou niet overleeft

De hele nacht heeft Gregor Wrucinski gezocht naar zijn vermiste serval Tora. Zondagochtend ontsnapte ze uit huis. Sindsdien is hij continu aan het zoeken. "Gisterochtend heeft een man haar nog gezien, dat is het laatste wat we van haar hebben vernomen", vertelt Gregor.

Serval Tora

Als we Gregor om 9.30 uur aan de telefoon hebben wordt hij net wakker. "Ik heb de hele nacht gezocht, het is echt een drama. Ik probeer nu maar eventjes te slapen en daarna ga ik weer verder." De eigenaar van Tora is ten einde raad. Hij maakt zich extra zorgen vanwege het ijskoude weer. De vraag is of ze de nacht overleefd heeft. "Ik denk dat zij het heel koud heeft."

"Als iemand haar ziet en zij wil naar binnen lopen, doe de deuren snel open en bel mij. Alsjeblieft. Ze doet echt niks" Gregor Wrucinski

Zijn oproep aan mensen is dan ook duidelijk: "Als iemand haar ziet en zij wil naar binnen lopen, doe de deuren snel open en bel mij. Alsjeblieft. Ze doet echt niks." Gregor geeft zelf absoluut niet op, hij stopt niet met zoeken tot Tora weer terecht is. "Het wordt wel moeilijker, ze kan overal zijn. Ik heb de hele nacht gezocht en geschreeuwd. In sommige tuinen kan ik niet kijken vanwege de hoge schutting." Tekst gaat verder onder foto.

Gregor Wrucinski

Stichting Aap Stichting Aap maakt zich grote zorgen over de trend om een serval als huisdier te houden, schrijven ze op hun website. Onder andere omdat het dier scherpe tanden en klauwen heeft waarmee ze mensen én andere dieren kunnen verwonden.

"Tora is niet gevaarlijk, ook niet voor kinderen of honden" Gregor Wrucinski

Gregor maakt zich geen zorgen over de veiligheid van mensen, dieren en kinderen. "Tora is niet gevaarlijk, ook niet voor kinderen of honden."