Ruim 600 fietsers gecontroleerd op verlichting, veertien boetes uitgedeeld

Op verschillende plekken in West-Friesland heeft de politie de afgelopen dagen gecontroleerd op het dragen van fietsverlichting. In totaal werden meer dan 600 fietsers in Enkhuizen en Hoorn gecontroleerd. Hierbij zijn aan veertien personen boetes uitgedeeld.

De politie controleerde vanmorgen op de Gouw in Enkhuizen - Politie Basisteam Hoorn

De politie in Hoorn maakte vorige week bekend dat ze maandag op verschillende straten zouden controleren op het dragen van fietsverlichting. In een bericht op social media maakten ze bekend dat de politie er tussen 8.00 en 9.00 uur zouden staan. Gisteren werd er gecontroleerd op het Keern, Kromme Elleboogsteeg, Gelderlozepad, Roskam, Blauwe Berg en de Wogmergouw in Hoorn. Hierbij werden 430 fietsers gecontroleerd op hun fietsverlichting. Elf fietsers hadden deze niet en kregen een bekeuring. "Er was een fietser die het wel op Facebook had gelezen, maar dacht dat wij toch niet zouden controleren", aldus de politie. Dit betekende een boete van 60 euro. Ook droegen andere scholieren in Hoorn geen verlichting op hun fiets, maar hadden ze wel werkende fietslampen in hun tas zitten. Ook zij hebben hetzelfde bedrag bekeurd gekregen. Drie boetes in Enkhuizen In Enkhuizen controleerde de politie vanmorgen op de Gouw. Hierbij zijn ongeveer 200 fietsers, voornamelijk scholieren, gecontroleerd op het dragen van fietsverlichting. Aan drie fietsers is een boete uitgedeeld. De politie wilde net als gisteren op verschillende plekken in de gemeente controleren, maar door het ernstige ongeval op de Markerwaarddijk hadden ze niet genoeg agenten beschikbaar.

