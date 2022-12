Markerwaarddijk afgesloten vanwege ernstig ongeval

De Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad is dinsdagochtend gesloten vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto. Dat meldt de politie. De dijk is in beide richtingen afgesloten en de ravage is enorm.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Volgens een politiewoordvoerder was het ongeluk halverwege de Markerwaarddijk. Of gladheid een rol heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. Hoe het met de slachtoffers gaat, is ook nog niet bekend, maar gezien de schade moet de klap enorm zijn geweest.



De politie verwacht dat de afsluiting van de dijk tot in de loop van de ochtend duurt. Het advies is om om te rijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Later meer informatie...

In verband met een ernstig ongeval is de Markerwaarddijk (N307) op dit moment in beide richtingen afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Eventueel omrijden via Amsterdam of de afsluitdijk. — Politieteam Lelystad (@POL_Lelystad) December 13, 2022