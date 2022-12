Foutje: moeder geeft gas en ramt auto in kinderdagverblijf

Aan de D. Marotstraat in Velserbroek is vanmorgen rond 7.40 uur een auto een kinderdagverblijf in gereden. Een moeder kwam haar kind langsbrengen, bij het weggaan maakte zij een fout en reed ze tegen de gevel en door de voordeur van het gebouw.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de auto op het moment nog in het pand staat. "Er is flinke schade, maar de gevel is nog stabiel", zegt zij. "Een moeder kwam haar kind afzetten bij de opvang, toen zij weg wilden rijden, maakte zij een fout in de besturing en is ze naar binnen gereden. Er stond op dat moment niemand in de centrale hal van de kinderopvang."

De vrouw is na het ongeluk overbracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan lichte verwondingen. De politie stelt een onderzoek in naar haar rijvaardigheid.

In het kinderdagverblijf raakte niemand gewond. De woordvoerder van de politie laat weten dat de opvang van kinderen vandaag door kan gaan.