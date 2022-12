Overtuigend Lebo verslaat zonder coach El Morabiti provinciegenoot Veerhuys

Met 6-1 heeft Lebo de Noord-Hollandse derby van HV Veerhuys gewonnen. Dit duel stond eigenlijk voor woensdagavond gepland, maar vanwege de halve finale van Marokko op het WK is het duel met twee dagen vervroegd. Lebo-coach Zaid el Morabiti zat trouwens niet op de bank, omdat hij in Qatar is deze dagen.