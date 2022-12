In memoriam: Mensenrechtenmens Edo Paardekooper Overman: "Was begaan met de medemens"

Edo Paardekooper Overman is afgelopen zondag 10 december, de dag van de mensenrechten, op 74-jarige leeftijd overleden. De Haarlemse ex-dakloze werd in 2018 benoemd tot Mensenrechtenmens voor zijn hulp aan andere daklozen.

'Iedereen doet er toe' valt er op Facebook in zijn overlijdensbericht te lezen. Het is kenmerkend voor zijn bijzondere karakter. Als ervaringsdeskundige zette Edo zich in om andere dak- en thuislozen te helpen. Vanwege zijn jarenlange inzet voor deze individuele daklozen, maar ook voor zijn inzet en invloed als ervaringsdeskundige op beleid, kreeg hij in 2018 de ere titel van Mensenrechtenmens .

Ervaringsdeskundige-collega Marcella roemt de wijsheid van Edo. "Het was een man van vele wijsheden en vele ervaringen. Hij had een liefdevol hart voor iedereen." De twee werkten veel samen bij de gemeente Haarlem als ervaringsdeskundigen en leerden elkaar daar goed kennen. "Hij was mijn mentor toen ik net begon met werken. In het begin vond ik mijn draai nog niet helemaal, maar Edo hielp mij daar doorheen."

Remko Trompetter kende Edo zo'n 28 jaar. Ze hebben elkaar ontmoet in de maatschappelijke opvang, waar zij later allebei werkzaam in waren. "We gingen weleens samen naar café De Hut. Edo was echt een belangenbehartiger pur sang. Overal waar hij kwam, heeft hij zich ingezet voor de dakloze medemens."

Remko voelt dat Edo wel een gat achter laat. "Vanuit een dakloze positie heeft hij zichzelf weer opnieuw uitgevonden. Er werd vaak naar zijn mening gevraagd. Er kon geen congres over dakloosheid gaan of Edo was er ook. Dan reden we gezellig samen terug naar Haarlem en konden we ook een beetje napraten."

Politiek

Ook in de Haarlemse politiek was Edo een bekend figuur. Moussa Aynan, fractievoorzitter van Jouw Haarlem herinnert zich hem als een aimabele man. "Hij stond voor respect en menswaardigheid. Hij wilde niemand aan zijn lot overlaten." Aynan kende hem van de WMO-raad en later de participatieraad waar Edo in zat. "Hij werd gezien als Haarlemmer, maar dat was hij eigenlijk niet. Hij woonde in Bloemendaal, daarom mocht hij niet meer in die raad zitten en dat vond hij heel erg. Afgelopen zomer hebben we nog een heel gezellige avond beleefd. "

Hoe de meesten hem zullen herinneren? Als een goed en bijzonder mens. Marcella: "Hij stond altijd voor iedereen klaar en zei steevast 'het komt wel goed'." Ook Remko zal Edo zo herinneren. "Edo was altijd begaan met het lot van de medemens. Hij had een ongelijke track record."